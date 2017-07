Le Mans La police municipale à l'heure du bilan

0

Un an après sa création, le bilan est plutôt positif. Mais, sur le terrain, les policiers municipaux se sentent parfois impuissants.

« On espère monter en progression », indique Christophe Counil, adjoint au maire chargé de la sécurité. « On s'était engagé sur 23 agents, il y en aura 24 en 2018. Cette police de proximité, on en a besoin ».

Équipés de tonfa (bâton de défense), de bombes lacrymogènes et de menottes, ces agents ont « des missions de proximité », pointe leur chef Olivier Fourmi. « Il y a deux volets », complète Christophe Counil « la prévention et l'écoute des doléances, et la répression, notamment vis-à-vis du stationnement gênant et la propreté ».

Bien sûr, lorsque les policiers municipaux constatent une infraction sous leurs yeux, ils font appel à la police nationale et peuvent, si besoin, interpeller. Avec un leitmotiv : « ne pas se mettre en danger ». Une consigne appliquée par les agents que nous avons suivis lors d'une patrouille aux Glonnières.

