Le Mans La nocturne des créateurs aux Jacobins

0

La nocturne des créateurs est de retour.

Ce samedi 8 juillet, une quarantaine d’artisans de l’association des métiers d’art de la Sarthe présenteront leurs créations sur la place des Jacobins, de 16heures à 23 heures.

Maroquinerie, bijoux, chapeaux, accessoires de mode, objets déco, luminaire, mobilier etc. seront au cœur de cette nocturne qui sera également reconduite le 22 juillet, ainsi que les samedi 19 et 26 août, et les samedis 9 et 23 septembre.

Contact : ama.sarthe@hotmail.fr