Le Mans La Nissan GT-R fait son entrée au musée des 24 Heures du Mans

Son look aura marqué l’histoire des 24 Heures du Mans plus que son palmarès... inexistant.

Pour admirer la Nissan GT-R engagée par Nismo, il fallait être aux 24 Heures du Mans 2015. C’est la seule course disputée par ces trois protos. Et sur les trois voitures au départ, deux ont abandonné (la 21 et la 23), une a terminé... non classée (le 22). Fin de l’histoire.

Pour autant, difficile d’oublier cette voiture, dotée d’un moteur avant (un V6 bi-turbo), avec son look de Batmobile. Alors la Nissan avait toute sa place dans le musée des 24 Heures du Mans, qu’elle vient de rejoindre.

C’est la n°23 (numéro fétiche de la marque) qui sera exposée. Elle était pilotée par Olivier Pla, Max Chilton et Jan Mardenborough et avait abandonné à la 23e heure.