Le Mans La MEI déménage ses emballages

La Mancelle d'emballage industriel, qui emploie 40 personnes, va poursuivre sa croissance à Neuville-sur-Sarthe à partir de septembre prochain. L'entreprise recrute et veut rayonner au-delà de l'Ouest.

Qui n'a jamais fait claquer du papier bulle entre ses doigts ? Dans les entrepôts de la Mancelle d'emballage industriel (MEI), on en trouve de gigantesques rouleaux.

Le catalogue de la MEI compte 5 000 références différentes et ses entrepôts en accueillent 1 500. Un stock important qui nécessite de l'espace. « Nous sommes à l'étroit et l'organisation est complexe ici, explique le patron. Nous devons utiliser trois entrepôts différents, deux à proximité des bureaux et un troisième à deux kms. Au quotidien, c'est une sacrée gymnastique. »

La décision a été prise de quitter les locaux historiques du boulevard Pierre-Lefaucheux. En septembre prochain, le siège et les entrepôts déménageront dans un bâtiment tout neuf en construction à Neuville-sur-Sarthe, dans la zone d'activités de Chapeau, route de Ballon.

