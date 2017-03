Le Mans La médiation, une alternative à la résolution de conflits

Avocate au Barreau du Mans, Maître Florence Vansteeger exerce aussi en tant que médiateur agréé auprès de particuliers et d’entreprises. Une alternative méconnue à la résolution de conflits par voie judiciaire.

Il existe une autre solution pour rétablir la communication et trouver une issue aux contentieux entre salariés, entre particuliers ou autres…

« Le médiateur est un facilitateur de communication. Son intervention a pour but de créer, recréer et préserver le lien, dans le cadre de conflits privés ou professionnels. C’est un tiers indépendant et impartial. Il intervient comme gardien du cadre. C’est celui qui permet de rétablir la communication entre les personnes, pour obtenir une solution pérenne... », explique Me Vansteeger.

« La médiation permet de trouver des solutions créatives, constructives et mieux acceptées par les personnes que lorsqu’elles sont contraintes d’aller devant les tribunaux. C’est plus rapide, moins coûteux et ça interrompt les délais prescription. Quand on va devant une juridiction, la seule possibilité que va avoir le juge est d’exiger le versement de dommages et intérêts. Alors qu’avec la médiation, il y a plein d’options, autres que la seule sanction financière. »