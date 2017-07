Le Mans La médiathèque Louis-Aragon fait peau neuve cet été [Photos]

0

Fermée tout l'été au public, la médiathèque Louis-Aragon, au Mans, est en travaux.

Le secteur adulte a été entièrement repensé pour une circulation plus fluide et un classement plus logique.

« C’est un travail de puzzle minutieux. Le challenge, c’est de remettre les bonnes pièces au bon endroit sans en perdre une seule », indique la directrice de la médiathèque Sophie Rouyer.

Un « puzzle » de 250 000 pièces. « Nous avons trois kilomètres de livres à remettre en rayon ».

Fini les rayonnages en forme d'alvéole, place aux linéaires parallèles. Le revêtement du sol va être changé et des prises électriques ajoutées pour répondre à une demande toujours plus grande, depuis cinq ans, des usagers qui veulent pouvoir brancher téléphone et ordinateur portables.

