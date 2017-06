Le Mans La médiathèque Aragon ferme samedi soir pour deux mois

0

La médiathèque Aragon au Mans est fermée du lundi 4 juillet au 2 septembre pour achever ses travaux de modernisation.

« À la rentrée, vous pourrez découvrir de nouveaux aménagements : des sols rénovés, une circulation plus fluide à travers les espaces, un accès facilité aux collections (avec un nouvel espace presse), de nouvelles zones de travail équipées… », indique la ville.

Voici les horaires des autres médiathèques.

Ouvertes tout l'été

Sud. Bd de la Fresnellerie. Ouverte du mardi au mercredi de 14 heures à 18 heures, et le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Espal. 60-62, rue de l'Esterel. Ouverte du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures, et le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Ouvertes en juillet

Saulnières. 239, ave Rhin et Danube. Ouverte du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures, et le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Vergers. 45, rue Thoré. Ouverte du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures, et le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Ouverte sauf du 1er au 15 août

Jean-Moulin. 23, rue Robert-Collet. Ouverte le mercredi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.

7 jours/7, 24 Heures/24

Le site internet des médiathèques du Mans permet d'accéder à son compte lecteur, de prolonger ses prêts et d'effectuer des réservations.

Les médiathèques seront fermées les 14-15 juillet et le 15 août. Les horaires habituels s'appliqueront à nouveau dès le 5 septembre.