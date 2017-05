Le Mans La marche des fiertés de la Culture pride va colorer la ville

0

Débutée ce vendredi soir par un dîner spectacle, la Culture Pride bat son plein aujourd’hui avec l’incontournable marche des fiertés.

Avant cela, à partir de midi, le Village associatif sera ouvert, place des Comtes-du-Maine et au centre LGBT de la ville du Mans, sur trois thèmes : la prévention, la lutte contre les discriminations et la culture. Trois librairies présenteront des ouvrages pour chaque âge, abordant les questions LGBT. Des animations musicales, artistiques et sportives seront proposées toute l’après-midi.

La marche des Fiertés partira à 15 heures et sillonnera les rues du centre-ville.

Le soir, chacun pourra reprendre « Les chemins de la Nuit » sous le regard bienveillant des sœurs de la Perpétuelle Indulgence.

Dimanche, une visite découverte de la cité Plantagenêt partira à 15 heures, place du Jet-d’Eau.

La semaine prochaine, la Culture Pride se poursuit avec, mercredi 17 mai, journée internationale de lutte contre l’homophobie, la projection du film « Moonlight » à 18 h 30 aux Cinéastes. Vendredi 19 mai, ce sera la projection de l’exposition « Les couples de la République », en présence du photographe Olivier Ciappa, place des Jacobins à partir de 20 heures.