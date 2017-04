Le Mans La guinguette des Tanneries rouvre le 29 avril

0

Après sept mois d'hibernation, la guinguette des Tanneries rouvre ses portes le samedi 29 avril. La localisation reste la même, en bord de Sarthe, sur le quai Louis-Blanc, mais le concept évolue.

Lors la dernière saison, plusieurs riverains s'étaient plaints des nuisances sonores générées par la guinguette. Si bien que la mairie se posait la question de la poursuite de l'activité, sachant que le contrat d'exploitation de trois ans arrivait à échéance.

« Nous avons finalement resigné pour une année, explique Christophe Counil, adjoint au maire en charge de la tranquillité. Nous avons eu un dialogue très franc avec le gérant, ce qui a permis de remettre les choses d'équerre. »

Pour réduire les nuisances, la mairie a demandé au gérant Pierre Boussard de ne plus diffuser de musique amplifiée. « Nous laisserons un fond musical, indique ce dernier. Mais il n'y aura plus soirées danse et plus beaucoup de concerts, seulement quelques-uns en acoustique. »

Autre changement : les clients veilleront moins tard en semaine. Les horaires d'ouverture sont désormais les suivants : de 11 heures à 22 heures les mardis, mercredis et jeudis, de 11 heures à 1 heure du matin les vendredis et samedis et de 11 heures à 20 heures les dimanches.

Pour compenser, la guinguette compte mettre le paquet sur la restauration, avec une « vraie carte aboutie » le midi et le soir. « C'est quand même sympa de pouvoir manger des moules-frites dans un jardin, au bord de l'eau, en centre-ville du Mans », souligne Pierre Boussard.

Les modalités concernant les horaires et les animations pourront évoluer cet été « si tout se passe bien », indique Christophe Counil.