Le Mans La guinguette des Tanneries doit baisser le son

Après sept mois d'hibernation, la guinguette des Tanneries reprend du service.

Elle ouvre ce samedi et les inconditionnels pourront la retrouver au même endroit sur les bords de Sarthe, quai Louis-Blanc.

Toutefois, par rapport aux précédentes éditions, il y aura un changement notoire : la guinguette ne diffusera plus de musique amplifiée.

En effet, suite à la plainte de plusieurs riverains pour nuisances sonores, la muncipalité a demandé aux gérants de la guinguette de sérieusement baisser le son.

Désormais, il n' y aura plus qu'un fond musical et les animations prévues tout au long de la saison estivale ont été annulées.

Il n'en demeure pas moins que l'endroit va conserver son aspect convivial avec une restauration midi et soir.

Les horaires ont également été modifiés avec une fermeture programmée à 22 heures et non plus à 23 heures comme précédemment.

Les horaires : mardi, mercredi et jeudi de 11 heures à 22 heures, vendredi et samedi de 11 heures à 1 heure, dimanche de 11 heures à 20 heures

