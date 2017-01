Le Mans La gare Nord étoffe son hôtellerie

1alain

La carie dentaire ça émane de l'article de ouestFrance pour vendre ce "projet" immonde

Immonde par ce que c'est un bâtiment standardisé d'une hauteur écrasante

immonde par ce que c'est de la chaîne industrielle implantable partout

immonde par ce que il trône comme une énorme verrue juste à l'entrée de ville que représente la gare

immonde par ce qu'il va détruire les emplois dans les hôtels existants

immonde par ce que encore et toujours, rien mais rien de rien contrairement aux autres villes limitrophe comme Nantes dont les projets hôteliers ont été arrêtés par Nantes Métropole

rien de rien ne vient réguler la destruction stupide et inutile et systématique des emplois au Mans

Rien ne vient embellir notre patrimoine,

Rien ne défend nos productions locales et productrices d'emplois

et le Mans devient une véritable poubelle pour les saletés de la grande distribution et des grands groupes

Et on attend une réaction efficace des pouvoirs publics locaux pour défendre notre environnement, notre patrimoine, l'architecture et l'urbanisme de notre ville et nos emplois locaux,

dans l'intérêt des habitants

Et non une offrande exsangue au Medef qui salit la Légion d'Honneur, entre autres horreurs et s'empresse de dégraisser

"c'est tellement gras et nul les rillettes"

bon

voilà

c'est dit c'est dit