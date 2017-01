Le Mans La foule au rendez-vous pour la venue de Jean-Luc Mélenchon

0

Jean-Luc Mélenchon, candidat à l’élection présidentielle, a fait déplacer les foules ce mercredi soir au Palais des congrès du Mans.

Plus de 2000 personnes, venues de toute la Sarthe et de tous âges, sont venues assister au meeting du leader du Front de gauche. L’accès à la salle a même été refusé à des dizaines de personnes.

"C’est très impressionnant", s’est réjoui l’homme politique devant cet engouement, au début de son intervention.

C’est dans une salle comble et chauffée à blanc que le porte-parole du mouvement "La France insoumise" est entré en scène vers 19 h 40.

Lors de son long discours (plus de 2 heures), Jean-Luc Mélenchon a vigoureusement défendu le système de la Sécurité sociale, le coeur de son intervention, et en a profité pour attaquer les réformes avancées à ce sujet par François Fillon et Marine Le Pen.

La retraite à 60 ans

Le leader d’extrême gauche a aussi réaffirmé sa volonté de remettre "la retraite à 60 ans".

Pour soutenir ce projet, il propose de payer les femmes au même niveau que les hommes et ainsi, le surplus de cotisations financera le retour à une retraite à 60 ans.

Le candidat à la Présidentielle a également évoqué les problèmes du monde hospitalier, la dépendance des personnes âgées ou encore la transition énergétique.

