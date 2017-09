Le Mans La ferme Naturell’Mans de retour place de la République

forhand

Dans le quartier des Sablons, le cirque Zavatta sera la seule distraction originale cette année pour beaucoup de petits.

Les ânes, poneys et chevaux tondent la prairie au bord de l'huisne à la place des employés municipaux. Et alors?

Demandez leur donc plutôt de récupérer le crottin pour en faire de l'engrais naturel pour le verger de Monsieur le Maire.

Zavatta est le bienvenu aux sablons. D'ailleurs, il nous faudrait un cirque par an.

Ca nous changera de celui de Monsieur Boulard.

Peut-être que le patron de Zavatta a oublié la distribution d'entrées gratuites pour l'équipe municipale. Ils n'ont pas les mêmes moyens que le circuit des 24 heures pour régaler gratuit les membres et toutes les familles de la municipalité.

Le Maine pas Libre. Un peu de décence, arrêtez donc votre censure ridicule.