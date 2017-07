0

La nuit, les rues de la cité Plantagenêt prennent une autre dimension. Et qui plus est lorsqu’elles sont parcourues à la lueur des lampions.

Chaque lundi soir et durant tout l’été, une visite aux lampions est organisée à partir de 22 heures en juillet et 21 h 30 en août. Une façon originale et agréable de découvrir la vieille ville, avec ses petites et grandes histoires.

Départ depuis la Maison du Pilier Rouge. Tarifs : 8 €, réduit 6 €.