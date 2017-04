Le Mans La cité Plantagenêt accueille les 6es journées Mans’Art ce week-end

0

« Métamorphoses ». C’est le thème de ces 6es journées Mans’Art, qui se déroulent samedi et dimanche dans la cité Plantagenêt.

L’occasion de découvrir de nombreux métiers du patrimoine et de l'art (restaurateurs en mobilier, objets d’art et bâti ancien, associations et institutions pour la préservation du patrimoine, centres de formations, libraires spécialisés en ouvrages anciens). 140 exposants sont présents.

Le salon du livre ancien se tiendra à nouveau à l’abbaye de Saint-Vincent du lycée Bellevue.

A l’occasion de ces journées Mans’Art, la sacristie de cathédrale accueille l’exposition « Les trésors oubliés des églises du Mans », riche d’une cinquantaine de pièces rares (calices, ciboires et reliquaires) trouvées grâce à un inventaire réalisé dans plusieurs églises du Mans.

Journées Mans’Art, samedi et dimanche de 10 à 18 heures (à partir de 12 heures dimanche à la cathédrale). Accès libre et gratuit.

Découvrez le programme complet ci-dessous (ou en cliquant ici en cas de problème de visualisation) :