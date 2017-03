Le Mans La circulation n'est toujours pas rétablie sur l'A11

0

Suite à la sortie de route d'un poids lourd ce mercredi midi, sur l'autoroute A11, entre les sorties Le Mans centre Université et Le Mans nord en direction de Paris, la circulation est toujours coupée, obligeant les automobilistes à sortir au niveau de l’échangeur Le Mans centre Université n° 8.

Le camion a percuté un portique de signalisation qui a pu être démonté mais l'intervention est compliquée et prend plus de temps que prévu pour sortir le véhicule du fossé et libérer la voie.

Selon Vinci Autoroutes, la circulation sera rétablie (sur une voie) en soirée. Mais le retour à la normale n'aura pas lieu avant plusieurs heures.