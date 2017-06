Le Mans La 2e édition des 24 heures de Mölkky

1

Pour la 2e année, Le Mans Mölkky Club 72 organise une manifestation originale, les 24 Heures de Mölkky, les 1er et 2 juillet à partir de 15 heures, au complexe sportif de la Californie, rue Henri-Champion.

"L’épreuve des 24 Heures de Mölkky Le Mans 2017 est une compétition d’équipe de 3 à 6 joueurs mais se déroulant en doublette permanente, c'est-à-dire avec deux joueurs par équipage présents en permanence sur le mölkkydrome et avec possibilité de relais", explique l'association sur sa page Facebook. "Le nombre d'équipe est limité à 24. Tout comme les 24 Heures qu'on connaît tous, c'est une course, mais une course aux points. Chaque match se déroulera en 2 manches gagnantes".

Renseignements et inscriptions : 24hmolkky@gmail.com ou 06-61-95-80-00