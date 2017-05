Le Mans L’Ensim intègre le réseau Polytech

0

L’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans (Ensim) est désormais « école associée » du réseau Polytech. Elles sont 14 en France à en faire partie.

Créée en 1994, l’Ensim a la volonté de délivrer une formation de haut niveau, tout en s’adaptant en permanence aux attentes et aux contraintes du milieu industriel.

L’Ensim a deux spécialités : Vibrations, acoustique, capteurs et informatique avec options architecture des systèmes temps réel et embarqués, et Interaction personnes systèmes (IPS).