Un Manceau de 66 ans a été interpellé lundi et placé en garde à vue. Les policiers ont récupéré chez lui un ordinateur, des CD, DVD, clés USB et disque dur. Les premières analyses ont permis de trouver des photos et vidéos pédopornographiques.

L’enquête se poursuit afin de pouvoir exploiter tout le matériel informatique. En attendant, cet enseignant à la retraite, inconnu de la police, a été libéré ce mardi matin.