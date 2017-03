Le Mans L’atelier d’artistes expose à l’hôtel de ville

0

L’hôtel de ville du Mans accueille une nouvelle exposition dans son hall, celle de l’atelier d’artistes.

Ils sont donc onze artistes (Laura Allemand Barbarian, Nicole Anquetil, Claire Billaud, Jean-Charles Huet, Isabelle I, Nathalie Lapczynski, Armelle Le Dantec, Anne Pelosi, Katia Renvoisé, Alain Szczuczynski et Lucie Vandevelde) à présenter leur travail en peinture, sculpture, photographie et broderie, tous différents et tous reliés par ce fil conducteur de « regards croisés ».

A voir jusqu’au 29 mars.

Plus d'informations dans "Le Maine LIbre" de ce lundi 6 mars. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.