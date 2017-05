Le Mans L’ancien footballeur vous livre des plats de restos à la maison

0

James Fanchone, ex-joueur du Mans FC, s’est reconverti dans la livraison de plats cuisinés à domicile. Avec Food In, il est désormais possible de manger des mets de restaurants manceaux sans se déplacer.

Cuisine traditionnelle, orientale, japonaise, indienne, asiatique… Food in offre un panel élargi, sans toutefois délaisser la qualité de l’alimentation proposée.

À ce jour, douze restaurateurs manceaux ont adhéré au concept et exposent une partie de leur carte sur le site Internet de la Start-up née initialement à Aix-en-Provence.

Ce type de service existe dans la majorité des grandes villes françaises. À l’instar de l’enseigne britannique Deliveroo qui fait notamment un malheur à Nantes.

« Pour l’instant, nous sommes trois livreurs et on se déplace avec nos voitures personnelles, livre James Fanchone. On y va crescendo, on se lance tranquillement. »

L’activité a débuté en janvier, « mais j’ai commencé les démarches auprès des restaurants en juin l’an dernier. J’en ai consulté une bonne cinquantaine au total. J’ai eu pas mal de refus au début, soit parce que les restaurateurs ne souhaitaient pas s’embêter avec ça, soit parce qu’ils préféraient attendre de voir ce que ça allait donner », révèle l’ancien attaquant manceau aujourd’hui âgé de 37 ans.

