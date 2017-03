Le Mans Julie Gayet clame son amour du festival Mamers en mars [Vidéo]

0

Julie Gayet est ce samedi au Mans, où elle présente le film « Grave » au Pathé, à 19 heures, dans le cadre de Mamers en mars.

Elle en a profité pour clamer son amour de ce festival, auquel elle a participé en 1996 et en 2005.

"C'est un festival que j'aime énormément, dont la programmation est toujours surprenante. Ce sont des fous géniaux ! Il faut aller voir tous les films de Mamers en mars. Vous découvrez tout un pan du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont toujours en avance sur leur temps. Toujours !"

"Grave" est un film de genre réalisé par Julia Ducournau et coproduit par Jean des Forets et Julie Gayet, et interdit aux moins de 16 ans. Il sortira en salle mercredi prochain.