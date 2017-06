Le Mans Jour de fête avec la course des canards

0

Des milliers de canards prennent le départ de la course ce dimanche matin à 11 h 30. De nombreuses animations sont programmées.

Un événement solidaire et festif organisé conjointement par le Lions club Le Mans horizon et Le Maine Libre pour la deuxième année consécutive. Le principe de la course est simple.

A 11 h 30 ce dimanche, les milliers de canards parrainés par les Sarthois seront jetés du haut du pont Yssoir au-dessus de la Sarthe.

Les canards sont à vendre au prix de 5 euros ce dimanche, de 8 h 30 à 11 h 30 au marché des Jacobins, et de 10 heures à 11 h 30 sur le quai Ledru-Rollin.

