Le Mans Jean-Luc Mélenchon en meeting ce mercredi

Mercredi soir, à 19 heures, Jean-Luc Mélenchon, président du Parti de gauche (PG) et candidat à l'élection présidentielle, sera en meeting au Palais des congrès du Mans.

À l'appel du Parti communiste, du Parti de gauche et d'Ensemble !, qui souhaitent en faire « l'événement politique populaire de cette rentrée », le leader du PG abordera plusieurs thèmes.

Entre autres, « le partage des richesses et le droit à l'emploi, la transition écologique de l'économie, la rédaction d'une nouvelle constitution et la fondation d'une VIe République porteuse de nouveaux droits écologiques et sociaux. »

