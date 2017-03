Le Mans « Je fume deux à trois joints chaque soir »

« J'ai commencé à fumer quotidiennement en classe de première ou terminale. Depuis pas mal d'années maintenant, je suis sur le même rythme : deux à trois joints chaque soir. C'est un moyen de me détendre après la journée de boulot. Je fume devant la télé, en lisant, en faisant la vaisselle… Le week-end, je peux fumer deux ou trois joints en plus dans la journée, et même davantage si je sors le soir. »