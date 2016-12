Le Mans Immobilier : relance des projets

gugus.gus10

Tout est là

Destruction du patrimoine ,qualifié "d"insalubre", et reconstruction de barres de boîtes identiques comme on en voit partout?

et de préférence accolées aux Mancelles totalement écrasées par ces monstres?

Où bien valorisation du patrimoine, respect des valeurs de la ville et de son histoire

valorisation et multiplication des jardins ouvriers et familiaux

construction, oui, mais en valorisant le patrimoine en respectant les respiration vertes, la présence de la Nature dans cette ville qui se démarquait pour cela.

utilisation des anciennes usines où ateliers en briques

construction de bio-quartiers sur les anciennes friches industrielles délaissées,

il y a vraiment de quoi faire sur ces zones