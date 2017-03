Le Mans Ils veulent ouvrir une épicerie végane dans l'hyper centre

0

« Au-delà d'un simple magasin, nous désirons créer un lieu de vie », expliquent Nolwenn et Anthony Sevin. Ce couple est à l'initiative d'un projet inédit dans la Sarthe, la création d'une épicerie végane (alimentation qui exclut la consommation de viande animale et de produits issus des animaux) dans l'hyper centre du Mans nommée « Veg'Me Up ! ».

Devant la difficulté de trouver des produits compatibles avec leur régime alimentaire, Nolwenn et Anthony ont décidé de prendre les devants. « Pour trouver des aliments ou des vêtements véganes, il faut aller sur internet ou à Paris. Notre créneau, c'est d'ouvrir un commerce de proximité, un lieu d'échange », affirme Nolwenn.

Pour concrétiser leur projet, le couple a ouvert une campagne de financement participatif sur le site Ulule.

Ils planifient en tout cas l'ouverture de leur boutique pour septembre 2017.

