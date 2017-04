Le Mans Ils refusent le changement de nom de leur rue

keithmars

il y a bien d 'autres rues au Mans qui mériteraient de changer de nom pour être remplacé par celui de personnalités locales (cf. suggestions à la fin de l'ouvrage "Le Mans le nom des rues raconte l'Histoire"), notamment celui de la famille Singher, Jéremy et son fils Adolphe : Jéremy co fondateur des MMA au 19è siècle, Adolphe premier président de l'ACO dont il a contribué au développement qui de plus a sauvé la maison du vieux mans qui sert au musée de la reine bérengère aujourd'hui une des pièces maitresses du quartier, bref, une famille que l'on retrouve liée aux 3 piliers qui font la réputation du Mans aujourd'hui en France et dans le monde , et pas une rue, pas une ruelle, même pas une impasse du nom de Singher ! Sans déconner ..., quelle ingratitude du Mans ( ou quelle manque de culture locale de ses élu(e)s, toute tendance confondue).