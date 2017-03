Le Mans Il y a 20 ans, l’Arche de la nature « a tout de suite été un succès »

L’Arche de la nature lance sa saison des grandes fêtes ce dimanche. Une saison qui sera placée sous le signe des 20 ans du site comme nous l’explique le chargé de communication Cédric Lebreton.

« C’est en 1996 que l’idée de l’Arche de la nature a été adoptée, mais la première fête s’est déroulée le 12 octobre 1997. C’était la fête du cheval percheron. Dans la foulée, on a eu la fête de la pomme. Cela a tout de suite été un gros succès. Et aujourd’hui, l’intérêt ne s’essouffle pas. Et au-delà des fêtes, on a de plus en plus de gens qui viennent marcher ou courir ici, ou qui viennent en famille pour voir les animaux et les naissances, d’autant que ce sont des choses que les Sarthois ont de moins en moins l’occasion de voir dans les fermes. La maison de la prairie, c’est d’ailleurs le lieu le plus fréquenté de l’Arche de la nature, et ce même si il y a près de deux kilomètres à pied à faire depuis les parkings. C’est quelque chose d’accepté, ça fait partie du jeu. »