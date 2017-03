Le Mans Il veut créer un Adidas français

0

Les champions de karaté du club manceau Samouraï 2 000 sont rhabillés de la tête aux pieds. Finis les classiques survêtements Adidas. Maintenant c'est le "S" de la marque Soussou qui orne leurs joggings et leurs T-shirts.

« On se démarque des autres clubs et on fait travailler un jeune qui a de bonnes idées », souligne le directeur technique de l'association, Didier Moreau. Argument supplémentaire : le jeune en question est installé depuis peu à la pépinière d'entreprises La Ruche numérique, située gare Sud au Mans. Il s'appelle Abdillah Sousou mais tout le monde le surnomme Soussou.

L'ancien karatéka de haut niveau, fournit déjà plusieurs clubs de sports et quelques champions. Il a notamment habillé Chantal Jouanno, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.

Il souhaite aujourd'hui développer sa marque et souhaite concurrencer les plus grands équipementiers.

Parallèlement à ses projets dans le sport, Soussou fait appel au crowdfunding (financement participatif) pour lancer une ligne de vêtements grand public.

Il s'est fixé l'objectif de récolter 12 000 €. La participation de tous est possible sur le site Ulule.

http://www.soussou-sportswear.com