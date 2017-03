Le Mans Il trafiquait du cannabis dans la rue du commissariat

0

C'est grâce à un appel anonyme que les policiers ont pu interpeller, cette semaine au Mans, deux frères qui revendaient de la drogue.

L'un d'eux habite dans la rue Coëffort... qui n'est autre que celle du commissariat central !

C'est chez lui qu'une première perquisition a pu être menée.

Sur place, les policiers ont trouvé près de 600 grammes d'herbe de cannabis, trois grammes de résine de cannabis ainsi que 400 € en liquide.

Son frère, chez qui rien n'a été trouvé, a reconnu le trafic en œuvre depuis un mois. Le duo aurait acheté un kilo d'herbe pour 6 000 €.

Les deux jeunes hommes (21 et 23 ans) ont été présentés à un juge et condamnés à quatre et cinq mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve.