Le Mans Il publie un inédit de Vercors

Le 20 février 1942, Jean Bruller dit Vercors (1902-1991) publie clandestinement « Le Silence de la mer » aux Editions de Minuit, dont il est le fondateur.

75 ans plus tard grâce à un travail de recherche de plus de 20 ans sur cet auteur, Alain Riffaud, enseignant manceau à la retraite, vient de publier un texte inédit de Vercors : « Le petit Louis ».

« Vercors est l'auteur de plusieurs récits autobiographiques, « Le petit Louis » vient achever le tableau de sa vie en racontant son enfance. Finalement ce texte qu'il commence à écrire alors qu'il a 75 ans, vers 1977, est sa recherche du temps perdu. À travers ce texte, qui connaît six états successifs sous forme de cinq manuscrits et d'un tapuscrit, il entame aussi un vrai travail de réflexion sur la mémoire et son fonctionnement. Jean Bruller a un esprit scientifique ».

« Le petit Louis », texte établi et présenté par Alain Riffaud.

Portaparole, 132 pages, 15 €.

