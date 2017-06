Le Mans Il passe sa vie à télécharger des images pédopornographiques

0

Un Manceau de 32 ans, signalé par l'office central de la répression des violences aux personnes, a été entendu par les policiers ce mardi au Mans.

On lui reproche le téléchargement et la diffusion « en grande quantité » de vidéos et photos pédopornographiques entre 2010 et 2015, année où il avait déjà été entendu par les policiers manceaux.

L'homme a reconnu les faits. Selon l'expertise psychiatrique, il souffre de troubles schizoïdes. Autrement dit : « Il ne travaille pas, n'a pas de vie sociale et télécharge non-stop » des vidéos et photos pédopornographiques.

Déjà connu pour une affaire de mœurs, l'homme sera jugé le 15 septembre.