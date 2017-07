Le Mans Il organise des courses virtuelles

0

L'informatique et l'automobile l'attirent depuis toujours. Une double passion qui a permis à Yohann Leroy de créer un espace de loisirs de pilotage automobile dans des simulateurs en réalité virtuelle.

C'est bluffant..Se retrouver au volant d'une LMP1 sur le circuit du Mans et doubler à plus de 300km/h sur la ligne droite des Hunaudières c'est désormais possible. Même si vous n'avez jamais mis les pieds dans un bolide.

Virtuellement, tout est permis. Et c'est possible grâce à Reality Race, l'espace de loisirs de pilotage automobile que vient d'ouvrir Yohann Leroy, un jeune manceau de 29 ans.

Ce nouveau « circuit » est situé dans la zone commerciale Nord.

Les horaires : de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 22 heures, le lundi, mardi et jeudi. De 11 heures à 22 heures le mercredi. De 11 heures à 14 heures et de 16 heures à minuit le vendredi. Le samedi de 11 heures à minuit et le dimanche, de 11 heures à 18 heures.

Contact : Reality Race, 12 rue Albert De Dion La Chapelle-Saint-Aubin. Tel 07-81-71-68-30.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce lundi 3 juillet.

