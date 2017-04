Présidentielle Il faut s'armer de patience pour voter au Mans

0

Est-ce l'augure d'une grosse participation, ou bien le beau temps qui incite les gens à voter en matinée en vue d'une promenade cette après-midi ?

Toujours est-il que pour voter en cette fin de matinée, il faut s'armer de patience. Exemple au bureau n°2, à l'école Claude-Chappe, dans le centre ville.

"J'ai mis 20 minutes, mais la file s'allonge de plus en plus", explique Amandine. "Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule machine", fait remarquer cet autre électeur. "J'attends depuis une quinzaine de minutes, et il va falloir encore un bon quart d'heure avant de placer mon bulletin dans l'urne."

Confirmation avec ce jeune homme qui quitte les lieux : "j'ai dû patienter une demi-heure."

D'autres comme ce couple ont carrément décidé de rebrousser chemin : "nous reviendrons en fin de journée."

Ce phénomène d'engorgement devant les bureaux de vote est valable partout au Mans en cette fin de matinée.

A noter que les bureaux de vote ont été modifiés au Mans. Plus d'informations sur ce lien.