Le Mans Il enquête sur la mystérieuse génération Z

Doctorant en sciences de gestion, le Manceau Hugo Gaillard enquête sur la génération Z au travail.

« Plus qu’une tranche d’âge, il s’agit d’un groupe de personnes ayant une histoire commune et partageant les mêmes pratiques. On recense quatre générations : les babyboomers, la génération, X, la génération Y et donc la génération Z », explique l’universitaire sarthois.

« Mon travail porte sur les 16-22 ans. J’attends plus de 800 réponses qui viennent de personnes habitant Tours, Le Mans, Grenoble, Paris et Lyon. Mon étude s’achèvera dans deux mois. Je suis actuellement à mi-parcours mais je peux déjà dire que les résultats resteront identiques. »

