Le Mans Il aide la police à déjouer l’arnaque sur Le Bon Coin

Un habitant de région parisienne âgé de 28 ans a été interpellé mardi, à la gare du Mans, alors qu'il tentait de vendre une Audi A3 volée à un acheteur qui l'avait contacté via Le Bon Coin.

L'acheteur, un Breton qui avait déjà versé un accompte, s'était méfié en voyant que la même voiture était aussi en vente à Paris sur Le Bon Coin.

Une annonce que le propriétaire initial de la berline n'avait pas encore retirée, alors qu'il avait vendu sa voiture samedi.

Le Breton appelle cet homme qui lui apprend que le chèque de banque reçu pour la vente est probablement un faux.

L'acheteur appelle alors la police du Mans, qui cueille l'escroc sur le vif et le place en garde à vue. Déféré ce mercredi au parquet, il devait être présenté en fin de journée à un juge des libertés et de la détention et pourrait être jugé vendredi en comparution immédiate.