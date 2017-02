Le Mans Il a fait 1 100 km pour venir aux portes ouvertes de l'université

0

Des milliers de lycéens et d'étudiants ont afflué aux portes ouvertes organisées ce samedi par l'université du Maine.

Certains n'ont pas hésité à avaler des kilomètres, à l'instar de Thibaud, qui a parcouru 550 km et qui en fera tout autant au retour, pour se renseigner sur la licence professionnelle en mécanique. 1 100 km et une nuit d'hôtel "pour leur prouver ma motivation".

Le jeune homme sait que les places sont rares dans cette filière. La sélection est nationale, ils sont 160 candidats pour seulement 16 places. "10 %… ce n’est pas énorme mais c’est jouable. Je suis passionné et très motivé."

Les plus nombreux étaient sans aucun doute les lycées, qui ont jusqu'au 20 mars pour formuler les voeux d'inscription post-bac. Car désormais l'inscription aux études supérieures s’effectue en ligne et aucun élève de terminale ne peut y déroger.

Les jeunes ont jusqu’à 28 choix possibles et quand on a 17 ans et pas vraiment de métier en vue, cela peut vite devenir un casse-tête. Ça l’est tout autant quand on souhaite une filière sélective. Il faut alors, comme pour l’entrée au lycée, connaître les critères et mettre en place des stratégies pour avoir plus de chances de l’obtenir.

