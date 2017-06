Le Mans Ikea-Leclerc : des élus font tanguer le projet

1alain

Une proposition obsolète économiquement

Un enlaidissement assuré comme entrée de ville

un bétonnage supplémentaire

et surtout et par dessus tout la pollution de l'eau potable pour la ville

Il y aurait des projets bien plus lucratifs et valorisants pour la ville que ce xième centre commencial

Par exemple une valorisation de cette zone humide remarquable

NB je ne parle pas de ce qui motive réellement les voix pour, je n'ose même pas l'évoquer tant ça pue la corruption à plein nez

les législatives se profilent j'aimerai vraiment savoir qui a voté pour qui a voté contre