Le Mans Hôtellerie restauration : « A la gare, ça va être compliqué »

Jean-Paul Hennin est le président de l'Union des métiers de l'Industrie hôtelière. Le syndicat tient ce lundi son assemblée générale. La restauration et l'hôtellerie vivent une période charnière.

Les projets en cours, notamment au sud du Mans vous inquiètent-ils ?

Là, si l'on s'en réfère aux projets de l'Automobile Club de l'Ouest qui souhaite monter deux hôtels, c'est un peu différent. Elle va développer un parc à thème et elle attend entre 1 et 1,5 million de spectateurs. De plus, avec les 24 Heures, des écuries chinoises sont attendues. L'image des 24 Heures du Mans est entrain de se développer en Chine. Il faudra des structures pour accueillir les touristes qui viendront au Mans. La sonnette d'alarme, elle est ailleurs.

C'est-à-dire ?

C'est du côté de la gare où il y a une dizaine d'hôtels. Et 180 nouvelles chambres sont attendues. Là, on peut être inquiet. Il n'y a quand même pas des milliers de personnes qui arrivent au Mans tous les jours pour faire du business. Ces hôtels de ville et de gare ça va être compliqué pour eux.

