Le Mans Hôpital en tension : l'appel aux retraités

Pour faire face aux épidémies hivernales, l'hôpital a dû ouvrir, en urgence, des lits supplémentaires et recruter des soignants intérimaires... et même faire appel aux jeunes retraités. Peu ont répondu.

Au plus fort de l'activité, « on est monté jusqu'à 200 passages par jour aux urgences, contre 160 en moyenne », précise le directeur de l'hôpital Olivier Bossard. « En moyenne, on a eu deux à trois hospitalisations de plus par jour. Au bout de dix jours, ça fait 30 patients. On a donc été obligé d'ouvrir des lits supplémentaires. »

"On court partout"

« On a aussi essayé de rappeler de très jeunes retraités. Mais on a eu très peu de réponses », ne cache pas Olivier Bossard.

Pour les agents du centre hospitalier, cette gestion de crise n'a pas été de tout repos. « On court partout et dans tous les sens. » À l'hôpital du Mans, comme un peu partout dans le secteur de la santé, les employés sont fatigués, usés, débordés.

