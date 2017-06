Le Mans Henri Pescarolo, grand absent des 24 Heures du Mans

0

Figure incontournable des 24 Heures du Mans, l'iconique Henri Pescarolo décline l'invitation pour des raisons de santé.

Officiellement retiré des circuits depuis l'arrêt de son écurie (2013), Henri Pescarolo (74 ans) n'en reste pas moins fidèle à l'épreuve à travers ses interventions comme consultant pour des medias (Eurosport, RTL) durant les 24 Heures.

Seulement voilà, la semaine prochaine, le quadruple vainqueur de l'épreuve et recordman de participations (33) ne sera pas au rendez-vous !

« Je me remets d'une opération qui n'était pas programmée à l'avance et les médecins m'ont prescrit du repos jusqu'à la fin du mois d'août. Je suis resté cinq heures sur le billard pour qu'on me retire une tumeur au fond de l'oreille interne qui grossissait de manière dangereuse… Du coup, j'ai tout annulé au Mans. Je suis désolé pour ceux avec lesquels j'avais programmé des choses. »

Entretien à lire en intégralité dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce vendredi 9 juin.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone