Le Mans Green 7 franchise son restaurant

Récemment racheté, l'hôtel Green 7, avenue Georges-Durand, franchise son restaurant, qui devient le Bistrot du boucher. L'ouverture est prévue pour jeudi 4 mai. Cinq personnes ont été embauchées.

C'est la première étape d'une mutation. Joël Gardel et Patrice Pochard ont racheté l'hôtel-restaurant Green 7, avenue Georges-Durand, en juin 2016. L'établissement est alors en liquidation judiciaire.

« Rien n'avait été changé depuis vingt ans », raconte Joël Gardel. « Nous avons décidé de rebaptiser l'hôtel « Le Circuit » et de passer sous la marque Best Western. Un changement qui sera effectif en janvier 2018. En attendant, nous avons mené une réflexion sur la partie restauration. On s'est dit que pour la relancer, il fallait une marque. »