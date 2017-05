Le Mans Grand Prix moto et football : la circulation s’annonce difficile

0

Ce samedi 20 mai, il y aura du monde du côté des Hunaudières.

D’un côté, le circuit Bugatti accueille le Grand Prix moto, de l’autre, le MMArena attend de nombreux supporteurs pour le dernier match de la saison du Mans FC, celui de la montée tant espérée (match à 18 heures, contre Tours B).

Il sera impossible d’accéder au stade par le Chemin aux Bœufs côtés Technoparc et Ruaudin. Il faudra prendre le rond-point d’Antarès. Le parking M1 sera accessible pour les spectateurs du match.

Le MMArena conseille d’utiliser les transports en commun : la ligne T1 du tramway et les lignes du bus 19, 24, 27 arrêt Guetteloup (arrêt de bus Antarès – MMArena exceptionnellement fermé).

Modification du plan de circulation dès vendredi

Concernant le plan général de circulation autour du circuit, il sera appliqué de vendredi 8 heures au dimanche 18 heures. Ce plan prévoit notamment la fermeture (privatisation) du boulevard des Italiens entre le giratoire du Fresne et la rue du Panorama et le sens unique de la RD92 dans le sens Zac du Cormier (Leroy-Merlin) - giratoire du Fresne.

Par ailleurs, la vitesse maximale autorisée sera abaissée sur la RD323 (déviation sud‐est entre l’aérodrome et le Tertre Rouge), sur la RD338 (ligne droite des Hunaudières entre le Tertre rouge et la ZAC du Cormier) et sur la RD92 (entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne).