Le Mans Grand Prix de France moto : les mesures pour sécuriser l'événement

0

Les 100 000 spectateurs attendus ce week-end sur le circuit Bugatti pour le Grand Prix de France moto sont au cœur d’un dispositif de sécurité renforcé dans un contexte de haut niveau de menace.

Contrôles des sacs et de manteaux et palpations à l’entrée, et dispositif anti-intrusion de véhicules béliers aux entrées et à proximité des zones de forte affluence à l’intérieur du circuit, font partie des mesures appliquées depuis plusieurs manifestations maintenant, comme la fouille des véhicules aux entrées des aires d’accueil.

Un détachement Sentinelle sera déployé dans le centre-ville du Mans et aux alentours du circuit, tandis que l’espace aérien au-dessus du circuit est interdit, en dehors des hélicoptères de prises de vue, du Smur et de la gendarmerie.

Plus de 500 policiers et gendarmes

Sont mobilisés pour le week-end, du côté des forces de l’ordre : 312 policiers et CRS (dont 50 motocyclistes), 287 gendarmes (gendarmerie départementale, gendarmerie mobile et réservistes), une équipe de déminage, sept équipes cynophiles (chiens de patrouille, détecteurs d’explosifs et de stupéfiants), et la section aérienne de la gendarmerie de Tours. Le système vidéo SARISE des gendarmes (8 caméras) sera déployé aux abords du circuit.

Sur place, les secours à personnes sont assurés grâce à la mobilisation de 190 pompiers avec dix véhicules, deux centres de secours dans l’enceinte du circuit, deux équipes du Smur, 308 secouristes d’associations agréées de sécurité civile.

Vente d’alcool

Les restrictions pour la vente et le transport d’alcool sont toujours appliquées (jusqu’à dimanche minuit) dans 28 communes sarthoises (Le Mans, Aigné, Allonnes, Arnage, Champagné, Changé, Coulaines, Ecommoy, Etival, La Bazoge, La Chapelle-Saint-Aubin, Laigné-en-Belin, La Milesse, Moncé-en-Belin, Mulsanne, Neuville, Parigné-l’Evêque, Pruillé-le-Chétif, Rouillon, Ruaudin, Saint-Georges-du-Bois, Saint-Pavace, Saint-Saturnin, Sargé, Spay, Téloché, Trangé et Yvré-l’Evêque) : limitation à deux litres par personne majeure pour les alcools du 3e groupe (vin, bière, cidre, poiré, hydromel) et à un litre pour les alcools forts. Aucune vente d’alcool dans les stations-service de ces 28 communes.

Prévention des risques auditifs

Des bouchons d’oreilles sont intégrés aux baladeurs distribués gratuitement aux spectateurs. Une distribution gratuite de ces bouchons est prévue dans l’ensemble des points de secours pour les enfants de moins de 16 ans. En complément, des bouchons d’oreille et casques auditifs seront commercialisés dans les boutiques ACO (à partir de 2€).

Sécurité routière

Le stand « sécurité routière » est situé derrière la tribune « club des pilotes » et ouvert ce vendredi de 14 heures à 17h30, samedi de 9 à 18 heures, dimanche de 9 heures à 16h30. Informations sur les règles pour conduire en sécurité, l'équipement du motard, la réglementation...

Dimanche, les spectateurs pourront tester gratuitement leur taux d’alcoolémie dans le cadre de l’opération « Soufflez, vous saurez ».

Contrôles routiers renforcés

Les forces de l’ordre procéderont à des contrôles renforcés tout au long du week-end (vitesse, alcool et stupéfiants).

Plan de circulation

Concernant le plan général de circulation autour du circuit, il sera appliqué jusqu’à dimanche 18 heures. Ce plan prévoit notamment la fermeture (privatisation) du boulevard des Italiens entre le giratoire du Fresne et la rue du Panorama, le sens unique de la RD92 dans le sens Zac du Cormier (Leroy-Merlin) - giratoire du Fresne, et la mise en sens unique de l'avenue du Panorama depuis la rue de Laigné vers l'avenue Georges-Durand.

Par ailleurs, la vitesse maximale autorisée sera abaissée sur la RD323 (déviation sud‐est entre l’aérodrome et le Tertre Rouge), sur la RD338 (ligne droite des Hunaudières entre le Tertre rouge et la ZAC du Cormier) et sur la RD92 (entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne).