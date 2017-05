Le Mans Grand Prix de France moto : l’immanquable bain de foule des pilotes

Malgré la pluie, les spectateurs et les pilotes du Grand Prix se sont retrouvés sur la scène des concerts pour un moment toujours très attendu.

Si Valentino Rossi reste un véritable chouchou, les Français Johann Zarco, Fabio Quartararo et Jules Danilo n’ont pas manqué d’acclamations.

Nouvelle séance ce samedi après-midi :

18h05 : Andrea Iannone et Sylvain Guintoli

18h20 : Cal Crutchlow

18h35 : Bradley Smith et Pol Espargaro

18h50 : Aleix Espargaro et Sam Lowes

19h05 : Loris Baz et Hector Barbera

19h20 : Scott Redding et Danilo Petrucci