Le Mans Grand Prix de France moto : en piste !

Le public va retrouver les stars du championnat du monde, notamment le chouchou du public Valentino Rossi, actuellement leader du classement d’une courte tête, et qui aura donc à cœur de remporter les précieux points de la victoire dimanche...

Ce vendredi et samedi, les spectateurs pourront approcher les pilotes, sur la scène des concerts. Demandez le programme !

Essais libres 1 : Moto 3 à 9 heures, Moto GP à 9h55, Moto 2 à 10h55.

FIM CEV Repsol Moto 3 - essais qualificatifs 1 à 12 heures.

Essais libres 2 : Moto 3 à 13h10, Moto GP à 14h05, Moto 2 à 15h05.

FIM CEV Repsol Moto 3 - essais qualificatifs 2 à 16h05.

International Bridgestone Handy Race (course réservée aux pilotes handicapés) : essais libres à 17h10, essais qualificatifs à 17h35.

Rencontre avec les pilotes de 17 à 20 heures :

17h00 : Marc Marquez et Dani Pedrosa

17h15 : Jonas Folger

17h50 : Fabio Quartararo et Jules Danilo

18h05 : Fabio Di Giannantonio et Mattia Pasini

18h30 : Valentino Rossi

18h45 : Johann Zarco et Maverick Vinales

19h00 : Tito Rabat & Jack Miller

19h15 : Jorge Lorenzo et Andra Dovizioso

19h30 : Karel Abraham et Alvaro Bautista