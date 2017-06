Le Mans GDE jugé pour une arnaque au recyclage

0

L'entreprise normande GDE, un des leaders de la gestion des déchets, et trois de ses anciens dirigeants, sont jugés depuis ce lundi et jusqu'à mardi au tribunal du Mans pour escroquerie. Il s'agit de l'ex-président du directoire, âgé de 50 ans, de l'ancien directeur du pôle Bretagne Atlantique, âgé de 52 ans, et d'un homme de 39 ans qui dirigeait cinq sites du grand Ouest. Ce dernier ne s'est pas déplacé devant le tribunal correctionnel du Mans.

Guy Dauphin Environnement compte 1 500 salariés et 70 sites en France. La société collecte les déchets des fournisseurs : des particuliers, des entreprises ou encore des déchetteries de collectivité. L'entreprise valorise, c'est-à-dire trie ces déchets, avant de les revendre à des clients.

La justice lui reproche d'avoir sous-évalué la quantité de déchets qu'elle achetait et surfacturé les déchets qu'elle revendait dans le grand ouest, mais aussi dans le Rhône, entre 2011 et 2014. La quantité de déchets achetés était minorée de 5 à 10 % pour la ferraille, jusqu'à 20 % pour le papier et le carton et même jusqu'à 30 % pour la fonte.

Parmi les fournisseurs du site manceau de GDE, on retrouve ThyssenKrupp qui estime son préjudice à 63 500 €, le fabriquant de CD et DVD MPO France (13 000 €), le fabriquant en mécanique Défi Group (53 000 €) ou encore la communauté de communes du pays manceau (19 000 €).

L'audience se poursuit ce mardi.

