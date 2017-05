Le Mans Frédéric Sausset est le nouveau parrain des "Canards de la Sarthe"

Le pilote automobile amateur Frédéric Sausset, quadruple-amputé à la suite d'un accident bactériologique, a accepté de parrainer la deuxième course de canards du « Maine Libre », qui aura lieu le 11 juin au Mans (10 heures).

Les premiers lots sont une voiture FIAT 500, un scooter, un vélo électrique, un voyage de huit jours en Crète…

« C'est toujours plaisant de participer à ce genre d'action. De plus, je suis particulièrement touché car les fonds iront en partie à la clinique de l'Arche (et au groupe Alliance « La Souvenance », gestionnaire de 3 Ephad sur Le Mans pour l'achat d'un chalet permettant aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer et aux aidants de se retrouver dans l'intimité, ndlr) », développe celui qui avait participé aux 24 Heures du Mans l'année dernière.