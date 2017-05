Le Mans Fête du pain et des céréales à l’Arche de la Nature

0

Ce dimanche de 14 à 18 heures, l’Arche de nature au Mans propose son incontournable Fête du pain et des céréales, à deux jours de la Saint-honoré, patron des boulangers et pâtissiers.

Visite de la minoterie Trottin située non loin de la ferme, danse et musique traditionnelles, atelier petits mitrons, cuisson de pains au four traditionnel au bois, village des céréales du monde avec de nombreuses dégustations figurent notamment au programme.

Le public pourra voter de 14 à 16 heures pour le concours de boules décorées réalisées pour les élèves du CFA boulangerie-pâtisserie, sur le thème des 24 Heures du Mans.

Moment très attendu, la promulgation des résultats du concours de la baguette sarthoise de tradition aura lieu à 15h30. 22 boulangers ont participé au concours organisé par la fédération de la boulangerie-pâtisserie sarthoise.

Fête du pain et des céréales, maison de la Prairie, arche de la nature, route de Changé. Fléchage à partir des parkings de la Futaie, du Verger et des Granges. Hippomobiles au départ du parking du Verger avec priorité pour les personnes à mobilité réduite.

